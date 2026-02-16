Horn Gábor, Index: „A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk, de fontos a kormányzóképesség értelmében, hogy van egy ember, aki felkészültséget mutat és csapatról beszél. Felmutatta az Orbán-rendszer alapproblémáját, a túlzott centralizálást. Volt a dolognak társadalompolitikai íve is. Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem. Nagyon azt akarta mutatni, hogy »készen állunk, megfelelünk«”