Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nem vagyok megélhetési politikus”

„Nem vagyok megélhetési politikus”

Kunhalmi Ágnes
2026. 02. 20. 6:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Nem vagyok megélhetési politikus: Ezt azok is elismerik, akik a körzetben most velem szemben indulnak. Nemcsak hogy visszafordítottuk a Fidesztől a körzetet, de új szociális rendszert hoztunk létre, amelynek számos elemét a javaslatomra vezettek be. Iskolát mentettem meg a családokkal a kormányzati bezárástól, és pénzt hoztam az eddigi körzetemben élőknek, és még Kispestnek is. Szorgalmasan és eredményesen végigdolgoztam minden évet.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekorbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Horváth József avatarja

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.