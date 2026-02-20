Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Nem vagyok megélhetési politikus: Ezt azok is elismerik, akik a körzetben most velem szemben indulnak. Nemcsak hogy visszafordítottuk a Fidesztől a körzetet, de új szociális rendszert hoztunk létre, amelynek számos elemét a javaslatomra vezettek be. Iskolát mentettem meg a családokkal a kormányzati bezárástól, és pénzt hoztam az eddigi körzetemben élőknek, és még Kispestnek is. Szorgalmasan és eredményesen végigdolgoztam minden évet.”