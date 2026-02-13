Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nem vagyunk messze…, hát van, aki a politikai pályáját eleve lehallgatással kezdte!

Nem vagyunk messze…, hát van, aki a politikai pályáját eleve lehallgatással kezdte!

Babarczy Eszter
2026. 02. 13. 14:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babarczy Eszter, Facebook: „Egyébként is szívből utálom a választási kampányt – ha rajtam múlna, sokkal komolyabban korlátoznám –, de az egészen új szint, amikor lakásokat kameráznak be, aztán a felvételeket politikai célra használják. Ha van itt botrány, ez a botrány szerintem. Ha egy ilyen felvétel nyilvánosságra kerül, akkor már nem vagyunk messze a lehallgatókészülékektől, a levelek olvasásától, a besúgók alkalmazásától, attól, hogy valakit a véleményéért kirakjanak a munkahelyéről, a titokzatos öngyilkosságoktól és a kényszerű emigrálástól. Tudom, ez itt egy kedvességsorozat, és ez nem egy kedves bejegyzés, de fel vagyok háborodva. Ilyen országban akarunk élni?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.