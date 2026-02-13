Nem vagyunk messze…, hát van, aki a politikai pályáját eleve lehallgatással kezdte!

Babarczy Eszter, Facebook: „Egyébként is szívből utálom a választási kampányt – ha rajtam múlna, sokkal komolyabban korlátoznám –, de az egészen új szint, amikor lakásokat kameráznak be, aztán a felvételeket politikai célra használják. Ha van itt botrány, ez a botrány szerintem. Ha egy ilyen felvétel nyilvánosságra kerül, akkor már nem vagyunk messze a lehallgatókészülékektől, a levelek olvasásától, a besúgók alkalmazásától, attól, hogy valakit a véleményéért kirakjanak a munkahelyéről, a titokzatos öngyilkosságoktól és a kényszerű emigrálástól. Tudom, ez itt egy kedvességsorozat, és ez nem egy kedves bejegyzés, de fel vagyok háborodva. Ilyen országban akarunk élni?”