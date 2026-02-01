Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Neveljük mi magunk és közösségeink is az élet tiszteletére fiataljainkat”

„Neveljük mi magunk és közösségeink is az élet tiszteletére fiataljainkat"

Máthé Zsuzsa
2026. 02. 01. 6:45
Máthé Zsuzsa, Facebook: „A demográfiai mutatók mögött a matematika törvényszerűségei mellett - mint nálunk a szülőképes női népesség számának mélyrepülése a magamfajta Ratkó-unokák termékeny időszakának kifutása miatt - az európai társadalmak értékvesztett állapota mutatkozik meg. Ez pedig olyan terület, ahol egy kormányzat hatóképessége - a legnagyobb elkötelezettség mellett is - töredékes. Neveljük mi magunk és közösségeink is az élet tiszteletére, a gyerekek szeretetére fiataljainkat, másképp nem lesz, mert nem lehet érdemi változás.”

