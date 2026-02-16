Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nincs mit elemezni rajta, csak várni, hogy elmúljon, mint a hurutos köhögés”

„Nincs mit elemezni rajta, csak várni, hogy elmúljon, mint a hurutos köhögés"

Mandula Viktor
2026. 02. 16. 6:36
Mandula Viktor, Facebook: „Ha semmi mást nem látnék belőle, csak azt, ahogy szétcigarettázott bádoghangon ordítja, hogy "MINISZTERELNÖK ELVTÁRS!", arra az emberre, akinek a beszédein az első sorból tapsolta hólyagosra a kezét, és akit még két éve is a Naprendszer közepének nevezett, ha semmi mást nem látnék belőle, csak azt, ahogy veszettül szidja azt a rendszert, amelynek másfél évtizedig az építője, haszonélvezője volt, amelynek intézkedéseit Diákhitel-vezetőként tévéműsorokban az egekig magasztalta, akkor is kiszúrná a szememet, hogy egy megbízhatatlan szélhámosról van szó. De sajnos ennél sokkal többet tudunk róla. Tökéletesen mindegy, hogy egy ilyen haszonleső figura éppen hol áll, mit ígér. Ahogy a saját egyházügyi felelőse elmondta: a jóember egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát, és bármit mond, csak eszköz ennek az eléréséhez. Minden mézes-mázos fogadkozását, alakoskodását eszerint kell kezelni. Nincs mit elemezni rajta, csak várni, hogy elmúljon, mint a hurutos köhögés.”

