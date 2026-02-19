„Nincs olyan válsághelyzet, amit nem lehet tovább rontani”

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Erős jelek vannak arra, hogy az EU megengedi Ukrajnának, hogy ne csak időlegesen, fenyegetés jelleggel, hanem tartósan is ellehetetlenítse a magyar és a szlovák olajellátást a Barátság kőolajvezeték elzárásával. A szokásos primitív ukrán és brüsszeli rosszindulaton kívül, a történet lényege az, hogy elérjék, ne csak a saját céljainkra használjuk fel a stratégiai olajtartalékainkat. Most Magyarország (Szlovákia is) leállította a dízel szállítását Ukrajnába, hiszen nincs alapanyag, orosz olaj. A magyar kormány kivárt, annak ellenére, hogy napok óta tudja, a vezeték üzemképes. Az ukránok is kivártak, abban reménykedtek, hogy olyan helyzet alakulhat ki, például brüsszeli döntések következtében, hogy az Ukrajnába irányuló szállítások leállítását nem a nyersanyag hiányából következő döntésnek tekintheti, hanem ellenséges lépésnek magyar részről és erre a szokásosnál is durvábban reagálhat. Brüsszel ettől a lehetőségtől még visszarettent, nem követeli azt például, hogy a magyar stratégiai tartalékokból szállítsunk üzemanyagot az ukránoknak. De próbálkoznak. Ez szintlépés volt, az ukránok el fognak menni a falig, ha nem most, akkor máskor. Persze csak akkor, ha Brüsszelből megengedik nekik, de ott sem olyan stabil még a hatalmi helyzet, hogy nyíltan akarjanak energetikailag bedönteni EU-s tagországokat. És természetesen a magyarországi ellenzéki sajtó és persze az ellenzék nem állt most sem a nyilvánvaló magyar érdekeket védő kormány mellé. Nem lepődtünk meg.”