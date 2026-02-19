Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nincs olyan válsághelyzet, amit nem lehet tovább rontani”

„Nincs olyan válsághelyzet, amit nem lehet tovább rontani”

Bálint Botond
2026. 02. 19. 14:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Erős jelek vannak arra, hogy az EU megengedi Ukrajnának, hogy ne csak időlegesen, fenyegetés jelleggel, hanem tartósan is ellehetetlenítse a magyar és a szlovák olajellátást a Barátság kőolajvezeték elzárásával. A szokásos primitív ukrán és brüsszeli rosszindulaton kívül, a történet lényege az, hogy elérjék, ne csak a saját céljainkra használjuk fel a stratégiai olajtartalékainkat. Most Magyarország (Szlovákia is) leállította a dízel szállítását Ukrajnába, hiszen nincs alapanyag, orosz olaj. A magyar kormány kivárt, annak ellenére, hogy napok óta tudja, a vezeték üzemképes. Az ukránok is kivártak, abban reménykedtek, hogy olyan helyzet alakulhat ki, például brüsszeli döntések következtében, hogy az Ukrajnába irányuló szállítások leállítását nem a nyersanyag hiányából következő döntésnek tekintheti, hanem ellenséges lépésnek magyar részről és erre a szokásosnál is durvábban reagálhat. Brüsszel ettől a lehetőségtől még visszarettent, nem követeli azt például, hogy a magyar stratégiai tartalékokból szállítsunk üzemanyagot az ukránoknak. De próbálkoznak. Ez szintlépés volt, az ukránok el fognak menni a falig, ha nem most, akkor máskor. Persze csak akkor, ha Brüsszelből megengedik nekik, de ott sem olyan stabil még a hatalmi helyzet, hogy nyíltan akarjanak energetikailag bedönteni EU-s tagországokat. És természetesen a magyarországi ellenzéki sajtó és persze az ellenzék nem állt most sem a nyilvánvaló magyar érdekeket védő kormány mellé. Nem lepődtünk meg.” 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.