„Ők a NER-elitet tartják "történelmi” osztálynak, s mint ilyet, meghaladandónak”

Csizmadia Ervin, Facebook: „És akkor forduljunk is rá a jelenre, mert mintha ma is hasonló viszony mutatkozna a réginek számító Fidesz-elit és a Tisza mögött szerveződő új nemzedék között. Generációs kérdésnek már csak azért is helytálló neveznünk ezt a mait is, mert említett írásában Szekfű – roppant nagyvonalúan – 18 és 45 közé teszi az ifjúságot. És igen: a Tisza Párt mögött korántsem csupán 20-asok és 30-asok állnak, hanem akár közép-40-esek is – akár a párt elnöke is. És ami a lényeg: ők a NER-elitet tartják – hasonlóan 30-as évekbeli ifjúsághoz – „történelmi” osztálynak, s mint ilyet, meghaladandónak.