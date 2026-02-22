Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

„Önérzetes kis lator”

„Önérzetes kis lator”

Ambrózy Áron
2026. 02. 22. 14:25
Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Legyünk megértőek, Ukrajna egy fiatal, felhevült állam, aki egyedül érkezett és nem ismeri az európai szokásokat. Ahonnan származik, ott így szoktak ismerkedni, ezért nem tud különbséget tenni a csajozás és a nemi erőszak között. A befogadó állomáson integrációs kurzust kell számára szervezni, utána biztos nem fog több bűncselekményt elkövetni! Ukrajna nem csupán elzárta a Barátság-kőolajvezetéket, hanem megsértődött a válaszintézkedések miatt. Sőt! Volt annyira pofátlan, hogy feljelentette Magyarországot és Szlovákiát az Ukrajna és az EU között 2014-ben megkötött társulási megállapodás megszegése miatt. Simán bepanaszoltak minket azzal a szöveggel, hogy fenyegetjük Ukrajna energiabiztonságát. Önérzetes kis lator.”

