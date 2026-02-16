Orbán megbukott ma is!

Megadja Gábor, Facebook: „Nyaaaj, nézd, milyen cuki a kis pukkancs, ahogy pattog, hogy »én is itt vagyok!« A FOS-nak is nagy napja lehet. Trump jól ideküldte Rubiót, hogy megalázza az Orbánt. Megbukott ma is.”
Így írnak ők – Február 16., délután
