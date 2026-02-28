Lendvai Ildikó, Népszava: „A szomszédunkban zajló háború negyedik évfordulójáról ki-ki a maga módján emlékezett meg. Orbán speciel kis zöld ukránokat vélt látni, akik ellepik az energiaközpontjaink környékét. Az európai vezetők közben szolidaritásuk jeléül a mínuszokban fagyoskodó Kijevbe utaztak. Az ENSZ új javaslatot tett a fegyverszünetre, amelyet a támadók persze csípőből elutasítottak. De még az ambivalens magatartásra hajló amerikai alelnök is felhívta állama nevében Zelenszkijt. Itthon ellenzékiek demonstráltak az orosz követség előtt, Karácsony Gergely mondott beszédet.”



