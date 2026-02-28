Lendvai Ildikó, Népszava: „A szomszédunkban zajló háború negyedik évfordulójáról ki-ki a maga módján emlékezett meg. Orbán speciel kis zöld ukránokat vélt látni, akik ellepik az energiaközpontjaink környékét. Az európai vezetők közben szolidaritásuk jeléül a mínuszokban fagyoskodó Kijevbe utaztak. Az ENSZ új javaslatot tett a fegyverszünetre, amelyet a támadók persze csípőből elutasítottak. De még az ambivalens magatartásra hajló amerikai alelnök is felhívta állama nevében Zelenszkijt. Itthon ellenzékiek demonstráltak az orosz követség előtt, Karácsony Gergely mondott beszédet.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!