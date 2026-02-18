Orbán Viktornak „egy gonosz víziója van az egész világról”

Szabó Tímea, Facebook: „Orbán Viktor évértékelője egy politikai végstádiumában levő vezető utolsó rugásait mutatta. Tehát, szerintem döbbenetes volt nézni Orbán Viktort. Tényleg, ő egy nagyon okos ember, tehát én nagyon nem értek eget azokkal, akik őt mindig leelmebetegezik, mert Graz... Ő igenis egy okos stratéga, csak nagyon gonosz dolgokra használja és egy gonosz víziója van az egész világról.”