Orbán Viktornak „egy gonosz víziója van az egész világról”

Szabó Tímea
2026. 02. 18. 14:42
Szabó Tímea, Facebook: „Orbán Viktor évértékelője egy politikai végstádiumában levő vezető utolsó rugásait mutatta. Tehát, szerintem döbbenetes volt nézni Orbán Viktort. Tényleg, ő egy nagyon okos ember, tehát én nagyon nem értek eget azokkal, akik őt mindig leelmebetegezik, mert Graz... Ő igenis egy okos stratéga, csak nagyon gonosz dolgokra használja és egy gonosz víziója van az egész világról.”

