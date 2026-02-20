Rendkívüli

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Oroszország tűrőképessége szinte kimeríthetetlen”

Bencsik Gábor
2026. 02. 20. 14:32
Bencsik Gábor, Demokrata: „Amikor tehát az unió jelenlegi vezetői országaik közvéleményét megtévesztve a harcok folytatása mellett foglalnak állást, amikor ukrán és orosz halottak tíz- és százezreinek halála árán le akarják győzni Oroszországot, akkor valójában Ukrajna további pusztulását segítik elő. Négy év nem volt elég Oroszország térdre kényszerítésére, és további négy sem lesz elég rá, mert a világ nagyobbik fele, most már ideértve az Egyesült Államokat is, nem kér belőle. Napóleon seregeit az önhittség egészen Moszkváig vitte, mégis ő bukott bele. Ugyanilyen önhittség vitte a náci német seregeket Moszkváig, ekkor is a támadó bukott el. Oroszország tűrőképessége szinte kimeríthetetlen. Ez a háború, ha rövid időn belül nem ér véget, akkor nem Oroszországot, hanem Ukrajnát juttatja el a végkimerülésig, a folytatása az ukrán néppel szemben is erkölcstelen.”
 

