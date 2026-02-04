Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Parászka Kelemen Hunort ekézi

Parászka Kelemen Hunort ekézi

Parászka Boróka
2026. 02. 04. 6:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parászka Boróka, Facebook: „Több nappal a székelyföldi tiltakozások után február 3-án megszólalt Kelemen Hunor is. A várakozásokkal ellentétben nem az adóemelések ügyében beszélt. Nem arra kínált megoldást. Nem a székelyföldi városokban, településeken elhangzott kritikákra, segítségkérésre reagált. Hanem közzétett egy, a magyarországi választásokat érintő kampányüzenetet. Függetlenül attól, hogy ki kinek a pátján áll, kire szavaz, ha szavaz egyáltalán a magyarországi választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt hiszem nem a legjobb megoldást választotta. Először is, pártállástól, ideológiai hovatartozástól függetlenül ő minden erdélyi magyart képvisel. Az Fidesz szavazókat, a Tisza szavazókat, a nem szavazókat és a magyar állampolgársággal nem rendelkezőket is képviseli. Nem foglalhat állást a teljes közösséget megosztó ügyekben, nem állíthat szembe egymással bennünket. Pláne most, amikor a magyarellenes szélsőjobboldal a legerősebb, kormányzásra készülő párt Romániában. Másodszor: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség romániai szervezet. Romániában mély politikai válság van. Nem helyezhetjük ez elé, e fölé a magyarországi választásokat.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.