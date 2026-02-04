Parászka Kelemen Hunort ekézi

Parászka Boróka, Facebook: „Több nappal a székelyföldi tiltakozások után február 3-án megszólalt Kelemen Hunor is. A várakozásokkal ellentétben nem az adóemelések ügyében beszélt. Nem arra kínált megoldást. Nem a székelyföldi városokban, településeken elhangzott kritikákra, segítségkérésre reagált. Hanem közzétett egy, a magyarországi választásokat érintő kampányüzenetet. Függetlenül attól, hogy ki kinek a pátján áll, kire szavaz, ha szavaz egyáltalán a magyarországi választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt hiszem nem a legjobb megoldást választotta. Először is, pártállástól, ideológiai hovatartozástól függetlenül ő minden erdélyi magyart képvisel. Az Fidesz szavazókat, a Tisza szavazókat, a nem szavazókat és a magyar állampolgársággal nem rendelkezőket is képviseli. Nem foglalhat állást a teljes közösséget megosztó ügyekben, nem állíthat szembe egymással bennünket. Pláne most, amikor a magyarellenes szélsőjobboldal a legerősebb, kormányzásra készülő párt Romániában. Másodszor: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség romániai szervezet. Romániában mély politikai válság van. Nem helyezhetjük ez elé, e fölé a magyarországi választásokat.”



