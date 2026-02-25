Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

„Pedig a tények tények”

Szalai Szilárd
2026. 02. 25. 14:31
Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Pedig a tények tények. Kapitány István, Magyar Péter energiaáremelési-szakértője már négy hónappal a kegyelmi ügy kirobbanása előtt Budapesten járt, egy új politikai projekt indulásakor. 2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében több, ma a Tisza Párthoz köthető személy is jelen volt. Magyar Péter egyik jelenlegi gazdasági tanácsadója, Bod Péter Ákos itt mondta el, hogy megszorításokra készülnek egy kormányváltás esetén. Ekkor döntöttek arról is, hogy a bukott baloldali pártok helyett egy új pártot hoznak létre, amely látszatra távol tartja magát a baloldaltól, a valóságban azonban ezek a pártok kívülről támogatják őket.”


 

