Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Perintfalvi ámokfutása alulmúlhatatlan

Perintfalvi ámokfutása alulmúlhatatlan.

Perintfalvi Rita
2026. 02. 13. 14:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Perintfalvi Rita, Facebook: „Én tényleg őszintén remélem, hogy nem kell ezt nőt néznem egy videón megint! Már az eddigi produkciói is annyira gyomorforgatóak voltak, hogy egyedül csak egy nővel vetekszik gusztustalanságban és erkölcstelenségben, és az a nő éppen Varga Judit. Én nem tudom, hogy hogyan tenyésztette ki ezeket a nőket a Fidesz. Nőket, akik bármire, hangsúlyozom, bármire képesek a pénzért meg a hatalomért. Eladni, elárulni bármit és bárkit. Ha kell a saját pasit, a saját volt férjet, a saját családot, a saját gyermekeket is. S végül, de legfőképpen: a hazát!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.