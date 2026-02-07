Perintfalvi: ... de, mi a magyar nép...

Perintfalvi Rita, Facebook : „Lehet, hogy Donald Trump szerint Orbán Viktor "erős és hatalmas vezető", aki "soha nem fogja cserben hagyni a nagyszerű magyar népet", de mi, a magyar nép, mégis arra kérjük, hogy most már pihenjen egyet! Mert olyan erkölcsi, mentális, gazdasági, kulturális rombolást vitt végbe az országban, amelynek helyreállítására egy emberöltő sem lesz elégséges!”
Így írnak ők – Február 7., délelőtt
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!