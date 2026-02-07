Perintfalvi: ... de, mi a magyar nép...

Perintfalvi Rita, Facebook : „Lehet, hogy Donald Trump szerint Orbán Viktor "erős és hatalmas vezető", aki "soha nem fogja cserben hagyni a nagyszerű magyar népet", de mi, a magyar nép, mégis arra kérjük, hogy most már pihenjen egyet! Mert olyan erkölcsi, mentális, gazdasági, kulturális rombolást vitt végbe az országban, amelynek helyreállítására egy emberöltő sem lesz elégséges!”