Perintfalvi már a Békemenettől is sikítófrászt kapott

Perintfalvi Rita
2026. 02. 18. 6:42
Perintfalvi Rita, Facebook : „Ott lesznek majd a Békemeneten mindazok, akik 15 éve árulják el, rabolják ki, ejtik foglyul ezt az országot és ott lesz a sleppjük, a közpénzből kitartott csinovnyikok. A hazug, korrupt, tolvaj politikusok menetében Orbán Viktor viszi a prímet, utánuk jönnek a gyűlöletet bérfirkászként okádók: a Bayer Zsoltok, a Stefka Istvánok és Bencsik Andrások. Majd a keresztényi kultúrfölény eleven megtestesítői folytatják a sort: az Eperjes Károlyok, a Tóth Gabik, a Zoltán Erikák, a Cookyk, Kikik, Gigik, no meg a fehérbe öltözött békegalamb Muri Enikő! Aki akkor ugrott fel a süllyedő hajóra, mikor már a pat:kányok is leugranak. És gondolom Szabó Zsófi sem maradhat ki a hiperluxi napszemcsijében, meg Pataky Attila, akinek nem csupán a haját vitték el évek. Ja és a nemzet csótányáról, a bán:talmazott leánygyermekek védőszentjéről, Nagy Feróról már meg ne feledkezzünk! Ahogy elképzelem most a lelki szemeim előtt ezt a szánalmas menetet, röhejesebbnek hat az egész, mint amikor az aranyszínű, C-3PO-ra hajazó, mikulásforma Szent István, meg az Emesét teherbe ejtő túlméretezett ezüst turul vonulgatott az Andrássy úton azon a soha nem felejthető – dehogyis nem! – augusztus 20-án.”

Kondor Katalin
A katasztrófa maga az ember?

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

