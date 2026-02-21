„Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?”

Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Azt mondja a Kapitány, hogy „morálisan” is rendbe szeretnék tenni ezt az országot a Magyar Péter vezette Tiszával. Hm. Értem. Kezdjük akkor a vezérükkel, aki olyan morális magaslatokban van, hogy évekig abuzálja a feleségét, lehallgatja és zsarolja azt, majd bűncselekménnyel gyanúsítva a gyermekei anyját, beviszi az ügyet az ügyészségre. Aztán még mindig a morálisan iszonyú nagy fölényben lévő pártvezér elárulja azt a politikai közösséget, amelynek köszönhetően meggazdagodott (itt ám nekem is sok kritikám van a rendszer felé), majd egy végigbulizott éjszaka folyamán eltulajdonítja egy idegen telefonját és bedobja azt a Dunába, valamint nem sokkal később egy drogos szex partin létesít „konszenzuális” együttlétet az őt éppen akkor is zsaroló exbarátnőjével.”



