Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?”

„Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?”

Dezse-Zelenka Dóra
2026. 02. 21. 9:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Azt mondja a Kapitány, hogy „morálisan” is rendbe szeretnék tenni ezt az országot a Magyar Péter vezette Tiszával. Hm. Értem. Kezdjük akkor a vezérükkel, aki olyan morális magaslatokban van, hogy évekig abuzálja a feleségét, lehallgatja és zsarolja azt, majd bűncselekménnyel gyanúsítva a gyermekei anyját, beviszi az ügyet az ügyészségre. Aztán még mindig a morálisan iszonyú nagy fölényben lévő pártvezér elárulja azt a politikai közösséget, amelynek köszönhetően meggazdagodott (itt ám nekem is sok kritikám van a rendszer felé), majd egy végigbulizott éjszaka folyamán eltulajdonítja egy idegen telefonját és bedobja azt a Dunába, valamint nem sokkal később egy drogos szex partin létesít „konszenzuális” együttlétet az őt éppen akkor is zsaroló exbarátnőjével.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.