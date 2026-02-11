Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Primitív világmagyarázat”

„Primitív világmagyarázat”

Hont András
2026. 02. 11. 6:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hont András, Facebook: „Picivel élhetőbb hely lenne ez, ha a művelt közönség kíváncsibb volna egy politikus, politikusjelölt szándékaira, felkészültségére, műveltségére, mint a seggére. Momentán ennyit tudok hozzáfűzni egy most élesedett honlap állítólagos  videójára. Ahogy a többség se tudhat ennél többet egyelőre. Abból a primitív világmagyarázatból is mérhetetlenül elegem van, hogyha valami történik, vagy esetlegesen történik majd, ami az egyik politikai szereplőnek kellemetlen, vagy kellemetlen lehet, akkor biztosan a másik politikai szereplő ármánykodása áll a háttérben. Természetesen ez soha nem kizárt, de egy közel tízmilliós ország sokkal bonyolultabb, rétegzettebb, érdektagoltabb, hogy mindig mindent eszerint a végtelenül buta logika szerint magyarázni lehessen. Még akkor is, ha a művelt közönség jó része eleve egyik vagy másik szereplő érdekei szerint akarja látni és indokolni a jelenségeket, és ha valaki csak annyit állít, hogy egy adott ügynek a másik fél mesterkedésén kívül is lehet oka, akkor az illető egyértelműen a másik fél szolgálatában áll.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.