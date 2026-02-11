„Primitív világmagyarázat”

Hont András, Facebook: „Picivel élhetőbb hely lenne ez, ha a művelt közönség kíváncsibb volna egy politikus, politikusjelölt szándékaira, felkészültségére, műveltségére, mint a seggére. Momentán ennyit tudok hozzáfűzni egy most élesedett honlap állítólagos videójára. Ahogy a többség se tudhat ennél többet egyelőre. Abból a primitív világmagyarázatból is mérhetetlenül elegem van, hogyha valami történik, vagy esetlegesen történik majd, ami az egyik politikai szereplőnek kellemetlen, vagy kellemetlen lehet, akkor biztosan a másik politikai szereplő ármánykodása áll a háttérben. Természetesen ez soha nem kizárt, de egy közel tízmilliós ország sokkal bonyolultabb, rétegzettebb, érdektagoltabb, hogy mindig mindent eszerint a végtelenül buta logika szerint magyarázni lehessen. Még akkor is, ha a művelt közönség jó része eleve egyik vagy másik szereplő érdekei szerint akarja látni és indokolni a jelenségeket, és ha valaki csak annyit állít, hogy egy adott ügynek a másik fél mesterkedésén kívül is lehet oka, akkor az illető egyértelműen a másik fél szolgálatában áll.”