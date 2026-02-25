Raskó Hann Endre „magyar hangja”.

Raskó György, Facebook: „Nem értem, miért kezdte ki az ukránokat a Barátság kőolajvezeték ügyében, amikor nyilvánvaló tény, hogy az oroszok bombázták szét a vezetéket megölve két ukrán szerelőt, akik éppen a bombázás okozta károk elhárításán dolgoztak. Ezt a mostani kampánydumát saját táborán kívül senki sem veszi be. A tiszások nyilvánvalóan nem, a dékások és a kutyapártosok elég intelligensek ahhoz, hogy ők sem. Maradnak a pártot nem választó vagy a politika iránt nem érdeklődők. Ők közül lehet, hogy néhány ezret megnyer magának, de a többséget biztosan nem. Annyira durva s egyben primitív a Fidesz háborús, uszító kampánya, hogy inkább ellenérzéseket gerjeszt, mintsem szavazókat vonz. Akkor miért folytatják egyre vadabbul az uszítást és félelemkeltést? A saját táborukat akarják a kétségbe esés szélére hajszolni, orvosi esetté tenni? Ellenzéki érzelmű választópolgárok ugyanis vagy nem is nézik e propagandaadásokat, vagy ha igen, kiröhögik azokat, elhitetni velük biztosan nem lehet, hogy az ellenzék háborúpárti.”