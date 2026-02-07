Raskó hazarepült és „arcul csapta a magyar valóság”

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Raskó György
2026. 02. 07. 14:35
Raskó György, Facebook: „Mindenütt jó, de a legjobb otthon - tartja a mondás. Az embernek ez jár a fejében, amikor egy hosszabb külföldi útról hazatér. Így éreztünk mi is visszaérkezve patagóniai hegyi túránkról. Leszállva a repülőről Ferihegyen azonban rögtön arcul csapott a magyar valóság. Politikai plakátok bornírt üzenetekkel érzékeltetik, hogy egy "különleges" országba érkeztél, amely abból a szempontból különleges, hogy ilyen mélyre süllyedt politikai kultúra a világon kevés helyen található. Chilében, ahonnét érkeztünk biztosan nem.”

