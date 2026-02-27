Rendkívüli

Raskó már aggódik

Raskó György
2026. 02. 27. 6:42
Raskó György, Facebook: „Ma reggel megyek a meggyesünkbe az M7-en, majd sávlezárás miatt lekanyarodok Kápolnásnyéknél és megyek Fehérvár felé Pákozdon át. Velencétől kezdve Fehérvárig a falvakban két párt plakátjait látom. Az egyik oldalon a Fidesz jelöltjét, a másikon a DK jelöltjét (Strasszer?) hirdetik ugyanannyi plakáttal.  De Budapesten is jól megfér egymás mellett a DK és a Fidesz jelölt plakátja, néha beékelődve a Mi Hazánk jelöltje közé. Tisza plakát sehol és más pártoké sem. Azért nem ártana a Tisza jelöltjeinek sem egy kis hírverés, hogy berögzüljön az egyéni jelöltek neve, arcképe azon választóknál is, akik nincsenek fenn a közösségi hálón.”

