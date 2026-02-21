Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Raskó tudatosan riogat: a Fidesz nem akarja kivezetni Magyarországot az EU-ból

Raskó György
2026. 02. 21. 14:28
Raskó György, Facebook: „Nem hagy nyugodni, hogy a nyugati határszélen milyen erős támogatottsága van a Fidesznek, illetve Orbánnak. Megnéztem a korábbi országgyűlési választásokon mennyivel nyert a Fidesz jelölt, hát bizony nyomasztó. Még a 2022-es eredmény is. Igaz akkor még nem volt téma, hogy Orbán kivezeti az országot az EU-ból, így az Ausztriában dolgozók Fideszre szavazása még akár érthető is lehetett.”  


 

