Raskó tudatosan riogat: a Fidesz nem akarja kivezetni Magyarországot az EU-ból

Raskó György, Facebook: „Nem hagy nyugodni, hogy a nyugati határszélen milyen erős támogatottsága van a Fidesznek, illetve Orbánnak. Megnéztem a korábbi országgyűlési választásokon mennyivel nyert a Fidesz jelölt, hát bizony nyomasztó. Még a 2022-es eredmény is. Igaz akkor még nem volt téma, hogy Orbán kivezeti az országot az EU-ból, így az Ausztriában dolgozók Fideszre szavazása még akár érthető is lehetett.”



