Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Régi idők szocija”

„Régi idők szocija”

Robert C. Castel
2026. 02. 02. 6:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert C. Castel, Facebook: Az ENSZ a késői szovjet szklerózis diszfunkcionalitásának az összes létezője jelét mutatja. Gutteres fizikailag is egyre inkább egy mozgalmi kitüntetéseitől megfosztott Brezsnyevre emlékeztet. Mégis vannak, és nem is kevesen, akik a Vatikánnak kijáró reverenciával kapaszkodnak a jobb napok emlékén vegetáló halálosan beteg szervezetbe. Mert hát mindig kell legyen egy messziországban lévő Mekka ami meghatározza az imairányt. Konstantinápoly, Bécs, Berlin vagy a Vörös Tér, egyre megy. A lényeg hogy legyen valami , valami nagyon nagy és nagyon nemzetekfeletti, amihez majd egyszer felnőhetünk. Mert ha nincs valami távoli félhold, vörös illetve sárga csillag, kékglóbusz vagy valamilyen más bálvány amit imádni lehet, akkor mi marad? Egy fapados kis ország amit építeni és védeni kell, egy semmi kis nép amelyik makacsul ragaszkodik a babonáihoz, egy vészterhes múlt és egy bizonytalan jövendő. Piti dolgok olyan "jobb emberek" számára akik látták a JÖVŐT és görcsösen akarnak hinni benne hogy még működik.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekforgács istván

Forgács István igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.