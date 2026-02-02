„Régi idők szocija”

Robert C. Castel, Facebook: Az ENSZ a késői szovjet szklerózis diszfunkcionalitásának az összes létezője jelét mutatja. Gutteres fizikailag is egyre inkább egy mozgalmi kitüntetéseitől megfosztott Brezsnyevre emlékeztet. Mégis vannak, és nem is kevesen, akik a Vatikánnak kijáró reverenciával kapaszkodnak a jobb napok emlékén vegetáló halálosan beteg szervezetbe. Mert hát mindig kell legyen egy messziországban lévő Mekka ami meghatározza az imairányt. Konstantinápoly, Bécs, Berlin vagy a Vörös Tér, egyre megy. A lényeg hogy legyen valami , valami nagyon nagy és nagyon nemzetekfeletti, amihez majd egyszer felnőhetünk. Mert ha nincs valami távoli félhold, vörös illetve sárga csillag, kékglóbusz vagy valamilyen más bálvány amit imádni lehet, akkor mi marad? Egy fapados kis ország amit építeni és védeni kell, egy semmi kis nép amelyik makacsul ragaszkodik a babonáihoz, egy vészterhes múlt és egy bizonytalan jövendő. Piti dolgok olyan "jobb emberek" számára akik látták a JÖVŐT és görcsösen akarnak hinni benne hogy még működik.”