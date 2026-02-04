Schilling nem érti a magyar közbeszédet.

Schilling Árpád, Facebook: „Nem értem a magyar közbeszédet. Sohasem is értettem, de mostanra már végleg megzavarodtam. Azt olvasom mindenhol a sajtóban és a véleményvezérek megnyilvánulásaiban, hogy »Lázár János cigányozott«. Azért vagyok bajban, mert én határozottan úgy látom, hogy Lázár János rasszista kijelentést tett, amire aztán Orbán Viktor tromfolt, amikor mosolyogva bekapcsolta a Dankó rádiót. Valójában a »migránsozás« is rasszizmus, mert nem fehér embereket csoportosan diszkriminál, megbélyegez, róluk valótlanságot terjeszt, ellenük uszít. Magyarországon annyiszor hallottam már, hogy »igen, ő nem szereti a romákat, meg herótja van az araboktól, de nem rasszista«.”