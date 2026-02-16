Schilling szerint mi csak mondjuk a magunkét.

Schilling Árpád, Facebook: „Mi nem kérünk migránsokat, semmiféle migránst, se feketét, se arabot, se ázsiait, semmilyen idegent. Aki háborúból menekül, az ne Európába akarjon menni, hanem a szomszédos országba, ahol ugyanaz a kultúra van. Segítsenek egymásnak, tartsanak össze, vegyenek rólunk példát, a magyarok bárhol is vannak a világban, összetartanak. Az ukránoknak sem kellene ide menekülni, mert miért nem harcolnak inkább a hazájukért, ha már annyira büszkék voltak, és nem adták meg magukat, ami nekünk sokkal jobb lett volna, mondjuk. Ezért sem szeretnénk, ha Ukrajna az EU tagja lenne, esetleg majd, ha nem lesz többé korrupció, ha a politikusok nem lopják el az európaiak pénzét, ha lesz független média, meg ügyészség, meg tiszteletben tartják a kisebbségek jogait, meg egyáltalán egy normális európai ország módjára viselkednek, nem kuncsorognak állandóan segélyekért, mintha az nekik járna, akkor lehet, de ez még évtizedekig is eltarthat. Mi, magyarok már réges-régen európaiak vagyunk, nekünk nem kell bizonyítani semmit, Magyarország mindig is egy normális, fehér, keresztény ország volt és lesz, és ezen kár is vitázni. Magyarország a magyaroké, és nem rakjuk ki az európai zászlót sehova, ehhez tartsuk magunkat a továbbiakban is, és akkor jól elleszünk egymással, akinek meg ez nem tetszik, az nem magyar, az szívében idegen.”



