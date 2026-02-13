„Szabó, Mérő, hagyjátok békén Varga Juditot!”

Mandula Viktor, Facebook : „SZABÓ, MÉRŐ, MOST VOLT ELÉG! HAGYJÁTOK BÉKÉN VARGA JUDITOT! Fejezzétek be az áldozat zaklatását, hibáztatását, felkérdezését az exférje mocskos ügyei miatt! Sok gyomorforgató mellékszála van Magyar Péter felbukkanásának, de az eddigi leghányingerkeltőbb számomra az, ahogy ma, miután a kocsmai részeg verekedés, a kislányok lábai közötti csúszás-mászás és a telefonrablás után egy újabb ügyben, egy drogos házibuliban való részvétellel lepleződött le a politikus álszent kettős élete, ezek után olyan állítólagos "feministák", mint Szabó Tímea, Mérő Vera vagy Szily Nóra hiénaként vetették rá magukat -- na kire? -- a családon belüli terror túlélőjére, az egész ügyben ártatlan exfeleségre!

Hát az Isten verje már meg, normálisak vagytok ti?

Itt van egy nő, aki a pszichopata hímringyóval ellentétben próbál normális polgári életet élni, aki örül, hogy megszabadult attól a földi pokoltól, amivé a nadrágszíjas, fenyegetőző, zsaroló családterrorizáló messiásotok tette az életét. Aki neveli tisztességben a három gyereket, amíg a 45 éves apjuk éjszakánként részegen dorbézol, verekszik, kislányok lábai között csúszkál, vidéki haknikon tapsoltatja magát a szektás híveivel, vagy épp drogos házibuliban kefél össze-vissza.

És nektek most van bőr a képeteken ezt az anyát vegzálni, felkérdezni, elővenni az exférje mocsokságai miatt? Van képetek a lelkileg gyógyulófélben lévő szerencsétlen áldozatot hibáztatni, őt utasítgatni, rá uszítani a piszkos szájú tálib kommentelőiteket? Komolyan mondom, a vacsorám visszajön tőletek!

Két dolgot kérek.

1.) Szálljatok le Varga Juditról! Most.

2.) Felejtsétek el, hogy ti "áldozatvédők", "feministák" vagy "jogvédők" vagytok. Ócska propagandisták vagytok, abból is emberileg a legalja.”



