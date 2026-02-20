Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

„Szamovár szamurájok”

Batka Zoltán
2026. 02. 20. 14:32
Batka Zoltán, Népszava : „A következő hatvan napban a kampányt három ember viszi, jómagam, Lázár János és Szijjártó Péter – mondta Orbán Viktor pár nappal ezelőtt. Világos, mint a fegyverletétel. Április 12-én az újsztálini Putyin-birodalom itteni csicskásai sorakoznak fel az européer polgári Magyarországgal szemben, készen arra, hogy a szláv-despotikus birodalom szolgálatában megfojtsák Magyarország polgári, nyugatos és európai reményeit. Az egykori cári tábornok, Paszkievics ma egy álmos producer, megvizitálja az új Kreml-pop csapatot, és eltöpreng valami piacképes néven. KGBoys, Kreml-Kids on the Block esetleg Putyin pandúrok, Szamovár szamurájok. Két kipróbált moszkovita – Orbán és Szijjártó – és az újonnan beszervezett Lázár János.”


 

