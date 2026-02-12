„Szegény” Fegyőr, elment az egész abból, ami neki amúgy is olyan kevés volt

Fekete-Győr András, Facebook: „Miniszterelnök "úr", segítsen, mert egyszerű földi halandóként képtelen vagyok felfogni: hogy kell elképzelni a gyakorlatban egy ilyen szexvideós hadműveletet? Behívatja reggel a Karmelitába Rogán Antalt és Pintér Sándort. Ott ülnek a súlyos, drága tölgyfaasztal körül, ön gondterhelten ránéz a belső népszerűségi mutatókra, látja, hogy a Tisza jön fel, mint a talajvíz. A kollégáira néz, és nem a gazdaságról, az egészségügyről vagy a széteső oktatásról kezd velük beszélni. Nem. Ön, mint "Európa erős embere", a nagy keresztény-konzervatív családapa, ehelyett odafordul inkább az elvtársaihoz, és azt mondja: "Uraim, baj van. A migránsozás már nem működik. A háborús riogatást unják. A dollárbaloldalazást kiröhögik. Kell valami új. Valami szaftos. Sanyi, hogy állunk a megfigyelésekkel? Megvan az anyag Péterről?" Pintér bólint: "Rajta vagyunk, Főnök. Tudjuk, hol száll meg, a fiúk már fúrják a falat."



