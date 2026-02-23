„Szerintem teljesen normális, hogy elindulunk a választáson”

Kovács Gergely, Valasz online: „Nekem igazából nincs lelkiismeret-furdalásom – mert elindulunk a választáson. Szerintem ez teljesen normális: ha egy pártnak vannak szavazói, és vannak, akik rá akarnak szavazni, akkor elindul a választáson. Négy és nyolc éve is volt bennem félelem, hogy mi befolyásoljuk rossz irányba az eredményt, de én azt gondolom, hogy az elmúlt két választáson akkora volt a különbség az ellenzék és a Fidesz között, hogy ez nem rajtunk múlt.”