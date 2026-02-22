Tarjányi már megint megfejtette a háborút

Tarjányi Péter, Facebook: „Az Egyesült Államok stratégiája az elmúlt négy évben inkább a kontrollált egyensúlyi “eszkaláció” fenntartására irányult, mintsem a nyílt háborúra Oroszországgal. És Európa nem akarta ezt a háborút. Valójában Putyin akarta és az USA kihasználta ezt az akaratot akkor is, és most is. Ennek a háborúnak Nyugati oldalról egy nyertese van. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK.”