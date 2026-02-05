Szánthó Miklós, Facebook: „A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Brüsszel a mi zsebünkből venné ki ezt a pénzt, a tiszás szakértő pedig most azt is elmondja hogy hogyan. Tarr Zoltán büszke lenne.”
