Szabó Gergő, Facebook: „Az Európai Unió képes megalázni a saját tagállamait és azokat, akik több mint tíz éve várnak a tagságra és teljesítik a feltételeket, csak hogy Ukrajnát bevehessék egy nagy háború érdekében. Teljes a zűrzavar, az ukránok meg csak röhögnek. Az Európai Unió ismét alulmúlta magát. Nem elég, hogy a kontinens nem tudja és láthatóan nem is akarja felfogni azt az óriási veszélyt, amelybe saját magát sorolta, még tetézi is azt. Hetykén igyekszik beszólogatni az oroszoknak, de közben nem tesz semmit a valódi háborús felkészülés érdekében, a valójában háborúban lévő Ukrajnát viszont soron kívül fel akarja venni az unióba. Ebből egyből kiszélesedő háború lenne, az ukránok ellenben jót röhögnek a markukba, hiszen a saját népét vágóhídra terelő Zelenszkij fellélegezhet, ha tovább húzhatja az időt.”



