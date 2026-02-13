Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

„Tiszások, egy ótvaros nagy blöff áldozatai vagytok két éve”

„Tiszások, egy ótvaros nagy blöff áldozatai vagytok két éve.”

Mandula Viktor
2026. 02. 13. 14:30
Mandula Viktor, Facebook: „Azon gondolkodtam, mekkora trollkodás lenne az állítólagos szivárogtatók részéről, ha végül nem hoznának nyilvánosságra semmit. Így a szektásoknak azzal kellene szembesülniük, hogy a vezérük egyetlen darab fekete-fehér hotelszobafotó miatt részletesen bevallotta, hogy egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, aki a saját elmondása szerint miniszterelnök-várományosként gond nélkül elmegy bulizni egy általa ismeretlen helyre egy olyan nővel, aki szintén a saját elmondása szerint már hónapok óta zsarolja őt, majd a helyre megérkezve drogszerű anyagot lát, de ez sem zavarja őt, hanem átmegy a másik szobába kettyinteni a zsarolójával, majd másnap délig ott is marad a gyanús helyen. Hát pont ilyen bölcs miniszterelnökre van szükségünk, biztos nehéz dolga lenne vele bármely idegen ország titkosszolgálatának! Tiszások! Mikor valljátok be magatoknak, hogy egy ótvaros nagy blöff áldozatai vagytok két éve?”

