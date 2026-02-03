Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

„Tisztára az az érzés, mintha a Tisza lenne kormányon"

„Tisztára az az érzés, mintha a Tisza lenne kormányon.”

Pottyondy Edina
2026. 02. 03. 14:49
Pottyondy Edina, Facebook: „Nagyon rosszak lehetnek a számok, mert már cigányoznak, zsidóznak, az ukránok már be akarnak avatkozni a választásba, és szegény Lázár Jánost Magyar Péter által felbérelt bűnözők terrorizálják. Hiába a rendőrség, a harcosok klubja, a szuverenitásvédelem, a titkosszolgálatok (mármint az orosz, a kínai és a CIA), szegény Pócs Jánosnak kell oknyomozó újságírónak állnia, hogy leleplezze a legújabb állam- és Lázár-ellenes összeesküvést. És még mindig nem kattant senkin a bilincs. Tisztára az az érzés, mintha a Tisza lenne kormányon, és a Fidesz lázadna a kétharmados túlhatalom ellen."

