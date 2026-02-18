Tompos szerint megélhetési politikus: Tordai, Szabó Tímea, Kunhalmi és Jakab is

Tompos Márton, Facebook: „2026-ban viszont a kormányváltás és a rendszerváltás múlhat azon, hogy néhány megélhetési ellenzéki szereplő képtelen felfogni, hogy mi a választás tétje. Ezeknek a jelölteknek a zöme, 1-2 kivételtől eltekintve az esélytelenek nyugalmával indulhatnak, mert jó esetben 15% körül állnak a kutatásokban. Ez Budapesten még "belefér", de vidéki nagyvárosokban nagyon nem.”