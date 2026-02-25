Török nagyon meg fog lepődni…

Török Gábor, Facebook: „A korrekt mondat – amit eddig mindig sikerült félreérteni – most is így hangzik: ha nem téved a Medián, akkor eldőlt a választás. Ekkora előnyt nem lehet megfordítani. Amit nem tudunk, sem én, sem más, és április 12-ig nem is fogunk tudni, csak véleményünk lehet róla: tévedhet-e ekkorát a Medián. Engem mindenesetre nagyon meglepne, ha igen.”