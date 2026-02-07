Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

„Trump szerint eljött az idő újraszentelni Amerikát”

„Trump szerint eljött az idő újraszentelni Amerikát”

Susánszky Mátyás
2026. 02. 07. 7:08
Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Donald Trump tehát, bár meglehetősen ellentmondásos személyiség, mondhatni példátlan merészséget tanúsítva igyekszik visszavezetni egy keresztény gyökereitől eltávolodott nemzetet az ősforráshoz. A Függetlenségi Nyilatkozathoz, és az abban foglalt elvekhez, amelyek a szabadságot és az egyenlőséget Istenhez kötik. Az Egyesült Államokon is tapasztalható, hogy a 250 évnyi lassú felejtés hogyan vezetett a szabadság helyett a szabadosság legkülönfélébb extrémitásaihoz; vagy az egyenlőség elvének kiforgatásához, amely azt állítja, hogy képességeinkben és adottságainkban is egyenlőek vagyunk, vagy azok lehetünk. Az ilyen eltévelyedésekből nem árt legalább 250 évenként visszazökkenni, mert ezen egy nemzet életképesség, fennmaradása múlhat. Ezért, ha eddig nem is, a Reedicate 250 révén valódi ünnep lehet az Egyesült Államok születésnapja.”

