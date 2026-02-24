Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ugyanazt a sorsot szánják nekik"

„Ugyanazt a sorsot szánják nekik”

Vásárhelyi Mária
2026. 02. 24. 6:41
Vásárhelyi Mária, Facebook: „Most viszont ugyanezek a szavazók azt mondják, hogy függetlenül a teljesítménytől és a sikerektől, az összes korábbi ellenzéki lépjen vissza a jelöltségtől, hogy a mindenki számára ismeretlen tiszás jelölt besöpörhesse az összes ellenzéki szavazatot. Túllépve azon, hogy bízom benne, hogy vannak még ellenzéki szavazók, akiket érdekel a tapasztalat és a teljesítmény, abból az álláspontból, amit ma az ellenzéki szavazók jelentős többsége képvisel, az következik, hogy teljesen mindegy, hogy az elmúlt években egy képviselő dolgozott vagy nem a Parlamentben, ugyanazt a sorsot szánják nekik> tűnjön el."


 

