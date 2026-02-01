Vadai nem bír leszakadni Semjénről

Vadai Ágnes, Facebook: „Azt mondja a katolikus püspöki kar új vezetője, hogy »a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt.« Akkor mégis mit szoktak csinálni a katolikus vezetők Semjén Zsoltnál? Társasoznak??”
Vadai Ágnes, Facebook: „Azt mondja a katolikus püspöki kar új vezetője, hogy »a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt.« Akkor mégis mit szoktak csinálni a katolikus vezetők Semjén Zsoltnál? Társasoznak??”
