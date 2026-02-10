„Van egy minden szép meg jó lesz itthon “tartalmú” program”

Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Tehát jól értem, hogy van egy huszon-néhány fős párt, ami most elénk dobott egy minden szép meg jó lesz itthon “tartalmú” programot, amiben például olyan ellentmondások is szerepelnek, hogy nem engedik be az illegális bevándorlókat, de közben haza hozzák az uniós pénzeket? Ugye a gondolkozásra képes ember az tudja, hogy Magyarországot Ursula asszonyságék többek között pont azért büntetik, mert nem engedjük be a 25 éves agysebész Abdulokat százezrével. De ha Bütyökék nem engedik be őket, akkor hirtelen rendben lesz? Mindenesetre érdekes.”