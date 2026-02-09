Van nagypályás és van kispályás...

Fodor Gábor, Facebook : „“Magyar Pétert inkább egy mikromenedzseri karakternek látom, Orbán Viktort pedig nagy távlatokban gondolkodó stratégiai vezetőnek. Mindkét típus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Orbán Viktor olyan, mint egy sakkjátékos: a fejében ott van a sakktábla, és több lépéssel előre kalkulál. Nemcsak azt nézi, ami az orrunk előtt van, hanem azt is, hogy ha a másik fél lép valamit, arra ő mit fog reagálni. A mikromenedzseri megnevezést nem pejoratív értelemben használom. Mint egykori miniszter és pártelnök tudom, hogy egy csapatban kellenek az ilyen emberek is: ő az, aki azonnal megy és tüzet olt, elintézi a napi szintű problémákat. De nem tud hosszú távon stratégiában gondolkodni, ezért nem lehet rábízni hosszú távú döntéseket.”



