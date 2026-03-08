A DK önkényeztetője most a tiszás hazúgsággyároson puffog

Gréczy Zsolt, Facebook: „Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a termeszetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani? Azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa és különben is, szellemi környezetszennyezés. Erre ma ez jön velem szemben… Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál.”