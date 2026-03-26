Dobrev Klára, Facebook: „Mi megtettük a magunkét. Tegnap három ismert, megbecsült jelöltünk lépett vissza a választástól, amivel példát mutattunk felelősségtudatból, kompromisszum- és áldozatkészségből - ha úgy tetszik, demokrata felfogásból. Ismét bizonyítottuk, hogy bármit is vágnak a fejünkhöz, nekünk a Fidesz az ellenfelünk. Azt mondtuk, hogy most már a Tiszánál pattog a labda. Hamar kiderült, hogy ez a labda most már ott is marad: fél nap sem telt el, amikor megérkezett a Tisza válasza: „Eddig sem és ezután sem tárgyalunk más pártokkal.” Ez teljes elzárkózás mindenfajta ellenzéki együttműködéstől, kerül, amibe kerül alapon. Ezzel mi nem értünk egyet, de tudomásul vesszük. A döntés felelőssége azé, aki meghozta: a Tisza párté.”
„A döntés felelőssége azé, aki meghozta: a Tisza párté”
„A döntés felelőssége azé, aki meghozta: a Tisza párté”
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
