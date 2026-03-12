Bálint Botond, Origo: „Magyar Péter végtelen egyszerűségről téve tanúbizonyságot rögtön két összeesküvés-elméletet is bedobott a rajongóinak, a mesterséges intelligenciával készített videók tömegét, amelyekkel őt akarják lejáratni, illetve az orosz választást befolyásoló titkosügynökök mesterkedéseit. Összeesküvés összeesküvés hátán. Azt ugye már tapasztaltuk, egy szimpla szobabelső látványa elég volt, hozzá, hogy Magyar Péter emlékezete aktivizálódjon, a Tisza Párt vezére elég aktív életet élt korábban a saját bevallása szerint is. A drog nem fogyasztás pedig kisebb-nagyobb emlékezetkieséseket okozott nála, ezért nem tudja teljes erővel cáfolni a csúnya összeesküvés-elméleteket. Nem olyan egyszerű emlékezni arra, hogy valami nem történt meg.”