A gátszakadás soha nem jelent jót…

Pottyondy Edina, Facebook: „Az az érzésem, hogy nem pusztán árad a Tisza. Hanem ez gátszakadás. Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy „Mocskos Fidesz!” A Medián szerint 23%-kal vezet a legnagyobb ellenzéki párt. És már a Mi Hazánk is a küszöbön billeg. A DK négy jelöltje jelentette be a visszalépését. És ez a legkevesebb.”