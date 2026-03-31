Szabó Gergő, Pesti Srácok: „A gumigerincű tiszás brigád vérszomja már határtalan, ezt már nemcsak a neten élik ki, hanem az utcán is egyre agresszívabbak. Szövetségeseiknek tartják az ukránokat, ám talán nem is sejtik, hogy hiába esnek térdre előttük, a tiszások sem érnek Zelenszkijéknek semmit, csak felhasználható eszközt. Csak hogy lássátok, kikkel álltatok össze, hazaárulók. A hatalomért mindent, ugye? Csak az a baj, hogy az ukránok, akikről azt hiszitek, hogy a szövetségeseitek, titeket is le akarnak majd darálni. Most még jók vagytok csicskának, kedves tiszások, aztán pedig... Zelenszkij egyik kedvenc újságírója, Szerhij Szidorenko már megadta az alaphangot, amikor a műsorában azt merészelte mondani, hogy "Orbán Viktornak a választásokat követően az oroszországi Rosztovba kellene menekülnie." Ez az ukrán vezetés és a holdudvar számára mindennapos cselekedet, így táplálják a gyűlöletet a magyarok ellen. Összefogás helyett a tiszások azonban az ukránokkal tartanak a saját magyar nemzetük ellen.”