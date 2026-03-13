Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A gyűlöletkeltésnek nincs határa”

„A gyűlöletkeltésnek nincs határa.”

Rónay Tamás
2026. 03. 13. 14:35
Rónay Tamás, Népszava: „Minden újabb aljasságnál azt gondoljuk, ennél már tényleg nincs lejjebb. Ám a kormány mögötti agytrösztök rendre túlszárnyalják a képzelőerőnket. Titkon reméljük, igenis van az a pont, amikor a kormánypárt valamely tagja úgy érzi, ez már neki is sok, és az erkölcs többet ér a párthűségnél. Ám ez csak remény marad. Így a gyűlöletkeltésnek nincs határa, s ehhez asszisztál a hatalmon lévő politikai elit minden tagja, akár csak azzal, hogy csendben tudomásul veszi a mérhetetlen erkölcstelenségeket.”


 

