Rónay Tamás, Népszava: „Minden újabb aljasságnál azt gondoljuk, ennél már tényleg nincs lejjebb. Ám a kormány mögötti agytrösztök rendre túlszárnyalják a képzelőerőnket. Titkon reméljük, igenis van az a pont, amikor a kormánypárt valamely tagja úgy érzi, ez már neki is sok, és az erkölcs többet ér a párthűségnél. Ám ez csak remény marad. Így a gyűlöletkeltésnek nincs határa, s ehhez asszisztál a hatalmon lévő politikai elit minden tagja, akár csak azzal, hogy csendben tudomásul veszi a mérhetetlen erkölcstelenségeket.”



