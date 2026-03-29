Hargitai Miklós, Népszava : „A miniszterelnök láthatóan nem csak az adatoknak nem hisz, hanem a nagy trendeknek sem: egyetlen szót sem vesztegetett rá, hogy az eddig a legmegbízhatóbbnak bizonyult kutatócég kétpárti parlamentet jósol – ha csak nem tekintjük reakciónak az óvatos verbális ráindulást a Mi Hazánk szavazóira (miközben Lázár János épp valamiféle koordinációt vetett fel az ultrajobbal: a lélek és az erő mellett mintha az összhang is hiányozna a Fidesz kampányából). Pedig a fordulat történelmi: az összes jogi és pénzügyi eszköz ellenére, amelyet a NER kifejezetten az ellenzék megosztása érdekében épített be a rendszerbe, egy rendszeren kívüli párt magába integrálta szinte a teljes ellenzéki szavazótábort (a baloldalt is).”



