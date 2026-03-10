Vásárhelyi Mária, Facebook: „Ami az ukrán pénzszállító autóval és személyzetével történt, az azt jelzi előre, hogy a magyar kormány BÁRMIRE hajlandó annak érdekében, hogy megtartsa a hatalmat. Jól tudjuk, hogy sokkal többről van szó, mint a hatalom megtartásáról. És nemcsak a 16 év alatt rabolt vagyonukat veszíthetik el, hanem a további rablás esélyét, a vagyon további működtetésének lehetőségét és remélhetően a szabadságukat is. Vagy menekülniük kell. Olyan országokba, ahol senkik lesznek, hiába mentették oda vagyonuk egy részét. Mert azokban az országokban, ahol befogadják őket, még náluk is nagyobb gazemberek élnek. Mostantól senki ne mondjon olyat, hogy »olyat azért nem csinálnak, hogy elhalasztják a választásokat«, ha vesztésre állnak, vagy az utolsó napokban újra írják a szabályokat, esetleg erőszakot alkalmaznak, önmerényletet hajtanak végre vagy robbantgatnak, mint 1998-ban, és végeérhetetlen az eszköztár, amivel a hatalom birtokában befolyásolni lehet a választások végeredményét.”