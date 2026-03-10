Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A magyar kormány BÁRMIRE hajlandó annak érdekében, hogy megtartsa a hatalmat”

„A magyar kormány BÁRMIRE hajlandó annak érdekében, hogy megtartsa a hatalmat.”

Vásárhelyi Mária
2026. 03. 10. 14:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vásárhelyi Mária, Facebook: „Ami az ukrán pénzszállító autóval és személyzetével történt, az azt jelzi előre, hogy a magyar kormány BÁRMIRE hajlandó annak érdekében, hogy megtartsa a hatalmat.  Jól tudjuk, hogy  sokkal többről van szó, mint a hatalom megtartásáról. És nemcsak a 16 év alatt rabolt vagyonukat veszíthetik el, hanem a további rablás  esélyét, a vagyon további működtetésének lehetőségét és remélhetően a szabadságukat is.  Vagy menekülniük kell. Olyan országokba, ahol senkik lesznek, hiába mentették oda vagyonuk egy részét. Mert azokban az országokban, ahol befogadják őket, még náluk is nagyobb gazemberek élnek. Mostantól senki ne mondjon olyat, hogy »olyat azért nem csinálnak, hogy elhalasztják a választásokat«, ha vesztésre állnak, vagy az utolsó napokban újra írják a szabályokat, esetleg erőszakot alkalmaznak, önmerényletet hajtanak végre vagy robbantgatnak, mint 1998-ban, és végeérhetetlen az eszköztár, amivel a hatalom birtokában befolyásolni lehet a választások végeredményét.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.